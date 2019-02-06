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BBC: «Нант» потребовал у «Кардиффа» заплатить 15 млн фунтов за трансфер Салы и пригрозил судебным иском

07.02.2019 01:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Нант» потребовал от «Кардиффа» выплатить 15 миллионов фунтов за трансфер форварда Эмилиано Салы, утверждает BBC.

«Кардифф» удержал первый запланированный платеж до того момента, пока не наступит ясность с бумагами. Французский клуб, в свою очередь, пригрозил судебным иском, если не получит платеж в течение 10 дней.

Источник в «Кардиффе» заявил, что клуб намерен уважать контракт, но хочет до конца разобраться во всех фактах. Также клуб выразил удивление, что французская сторона выступила с требованиями в тот момент, когда происходит операция по подъему тела.

Самолет, на борту которого находился 28-аргентинец, пропал с радаров 21 января.

Самолет был обнаружен 4 февраля, в его обломках найдено одно тело.

Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

 
 
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«Нант» потребовал от «Кардиффа» выплатить 15 миллионов фунтов за трансфер форварда Эмилиано Салы, утверждает BBC.
 
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