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Владимир Аленишко: «Лыжи, которые были вообще без смазки, поехали лучше, чем с нашей белорусской»

07.02.2019 01:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший биатлонист сборной Беларуси тренер Владимир Аленишко рассказал о тестировании лыжной смазки белорусского производства.

«Лыжи, которые были вообще без смазки, поехали лучше, чем с нашей белорусской. Первый блин комом. Тестирование показало, что смазка вообще не держится на лыжах – спустя метров 700, может быть, максимум километр ее вообще не остается. Исследования показали, что не хватает жесткости. Весь парафин был очень мягкий», – сказал Аленишко в интервью «Беларусь 1».

 
 
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Бывший биатлонист сборной Беларуси тренер Владимир Аленишко рассказал о тестировании лыжной смазки белорусского производства.
 
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