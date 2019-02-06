Владимир Аленишко: «Лыжи, которые были вообще без смазки, поехали лучше, чем с нашей белорусской»

Бывший биатлонист сборной Беларуси тренер Владимир Аленишко рассказал о тестировании лыжной смазки белорусского производства.

«Лыжи, которые были вообще без смазки, поехали лучше, чем с нашей белорусской. Первый блин комом. Тестирование показало, что смазка вообще не держится на лыжах – спустя метров 700, может быть, максимум километр ее вообще не остается. Исследования показали, что не хватает жесткости. Весь парафин был очень мягкий», – сказал Аленишко в интервью «Беларусь 1» .