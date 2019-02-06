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Владислав Васильев: «Переход в БАТЭ еще, возможно, и состоится – все впереди. Мне нужно во многом вырасти как футболисту»
07.02.2019 00:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Владислав Васильев рассказал, почему не принял предложение БАТЭ.
«Переход в БАТЭ еще, возможно, и состоится – все впереди. Сейчас решили, что мне нужна стабильная игровая практика. И еще нужно во многом вырасти как футболисту», – сказал Васильев в интервью
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Владислав Васильев: «Переход в БАТЭ еще, возможно, и состоится – все впереди. Мне нужно во многом вырасти как футболисту»
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Владислав Васильев рассказал, почему не принял предложение БАТЭ.
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