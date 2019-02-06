Владислав Васильев: «Переход в БАТЭ еще, возможно, и состоится – все впереди. Мне нужно во многом вырасти как футболисту»

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Владислав Васильев рассказал, почему не принял предложение БАТЭ.

«Переход в БАТЭ еще, возможно, и состоится – все впереди. Сейчас решили, что мне нужна стабильная игровая практика. И еще нужно во многом вырасти как футболисту», – сказал Васильев в интервью sports.kz .