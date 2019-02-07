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Полиция подтвердила гибель Эмилиано Салы. Его тело извлекли из Ла-Манша

08.02.2019 03:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Аргентинский нападающий Эмилиано Сала официально признан погибшим при крушении самолета во время перелета над Ла-Маншем.

Полиция графства Дорсет в четверг вечером объявила о том, что среди обломков самолета было найдено и извлечено из воды тело 28-летнего футболиста.

Родственники Салы и пилота потерпевшего крушение судна Дэвида Айбботсона (его тело еще не найдено) поставлены в известность. С ними продолжат работать специально обученные люди.

Коронер, установивший смерть Салы, продолжит расследовать обстоятельства авиакатастрофы и гибели футболиста.

Эмилиано Сала 19 января перешел из «Нанта» в «Кардифф» примерно за 20 миллионов евро. Трансфер стал рекордным в истории валлийского клуба.

Аргентинец, подписав контракт с новым клубом, вернулся во Францию на легком одномоторном самолете PA 46 Malibu, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту» и друзьями.

21 января он на том же самолете вылетел обратно в Кардифф. Связь с самолетом была утеряна в понедельник вечером около 20 часов по местному времени.  Судно пропало с радаров авиадиспетчеров. Перед этим борт запрашивал экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше.

Полиция начала поисково-спасательную операцию 22 января и прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала, 24 января, исследовав территорию около 1700 квадратных миль.

Родственники Салы начали сбор средств на частные поиски пропавшего игрока. Болельщики и известные футболисты собрали более 300 тысяч евро за два дня, и частная поисковая операция Салы началась в воскресенье, 3 февраля.

Сперва поисковики нашли самолет Салы, а в его обломках тело, которое было опознано сегодня.

Эмилиано Сала выступал за «Бордо», «Орлеан», «Ньор», «Кан» и «Нант». За «Кардифф» он не успел провести ни одного матча.

«Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

«Кардифф» не хочет платить за Салу. Так можно, но есть детали

Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

Сала читал о фэн-шуй и мечтал пожить в Африке

 
 
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Аргентинский нападающий Эмилиано Сала официально признан погибшим при крушении самолета во время перелета над Ла-Маншем.
 
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