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Полиция подтвердила гибель Эмилиано Салы. Его тело извлекли из Ла-Манша
08.02.2019 03:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Аргентинский нападающий
Полиция графства Дорсет в четверг вечером объявила о том, что среди обломков самолета было найдено и извлечено из воды тело 28-летнего футболиста.
Родственники Салы и пилота потерпевшего крушение судна Дэвида Айбботсона (его тело еще не найдено) поставлены в известность. С ними продолжат работать специально обученные люди.
Коронер, установивший смерть Салы, продолжит расследовать обстоятельства авиакатастрофы и гибели футболиста.
Эмилиано Сала 19 января
Аргентинец, подписав контракт с новым клубом, вернулся во Францию на легком одномоторном самолете PA 46 Malibu, чтобы попрощаться с партнерами по
21 января он на том же самолете вылетел обратно в Кардифф. Связь с самолетом была утеряна в понедельник вечером около 20 часов по местному времени. Судно
Полиция начала поисково-спасательную операцию 22 января и прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала, 24 января, исследовав территорию около 1700 квадратных миль.
Родственники Салы начали сбор средств на частные поиски пропавшего игрока. Болельщики и известные футболисты собрали более
Сперва поисковики нашли
Эмилиано Сала выступал за «Бордо», «Орлеан», «Ньор», «Кан» и «Нант». За
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Аргентинский нападающий Эмилиано Сала официально признан погибшим при крушении самолета во время перелета над Ла-Маншем.
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