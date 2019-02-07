Андрей Сидоренко: «Жаль, в концовке из-за пустяковой ошибки сами себе привезли гол»

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал поражение по буллитам от словаков (2:1).

– Очень понравилась самоотдача ребят. Все старались выполнять план на игру: грамотно действовать в обороне и работать на контратаках. В принципе нам это удалось. Жаль, в концовке из-за пустяковой ошибки сами себе привезли гол. Тем не менее, в овертайме тоже имели шансы забросить, два раза попали в штангу. Ну, а в серии буллитов сказалось мастерство соперника. Несмотря на поражение, матч можно занести сборной в актив.

- Показалось, что сегодня все звенья выглядели достаточно ровно.

– Да, так и есть. Мы прекрасно понимали, что уже завтра следующий поединок, поэтому распределяли нагрузку, давали играть всем. И никто не выпадал. Плюс пробовали разные спецбригады. Также надо отметить Диму Мильчакова — сыграл очень надежно, добавил партнерам уверенности.

- Что надо улучшить перед пятничным матчем?

– Были потери на пустом месте — собственно, из-за этого и пропустили в концовке. Их надо исключить. – сказал Сидоренко.

Напомним, что сегодня сборная Беларуси встретится с олимпийской сборной России.