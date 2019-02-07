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Норвежец Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку этапа КМ в Кэнморе

08.02.2019 00:16 — Новости Спорта | БелТА  
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Норвежец Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку этапа КМ в Кэнморе
Фото biathlonworld.com

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавский атлет не допустил промахов на четырех огневых рубежах и показал результат 35 мин. 27,9 сек. Второе место занял другой представитель Норвегии Ветле Кристиансен - +02 мин.10,2 сек. Россиянин Александр Логинов допустил два промаха и стал третьим - +02 мин. 41 сек.

Белорусы в прошедшем старте финишировали в девятом десятке. Максим Воробей 84-й в итоговом протоколе - + 8 мин. 55,7 сек. (0+5+0+2), Виктор Кривко расположился следом (85-й) - +8 мин. 55,9 сек. (0+2+0+2), Роман Елетнов финишировал 88-м - + 9 мин. 39,5 сек. (3+2+1+3).

Индивидуальная гонка у мужчин прошла в укороченном варианте: вместо 20 км атлеты пробежали 15 км из-за холодной погоды в Кэнморе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада), сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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