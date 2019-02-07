Тирил Экхофф победила в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Канаде

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 12,5 км Тирил Экхофф преодолела за 36 мин. 32,9 сек. (0+1+0+0), Маркета Давидова из Чехии стала серебряным призером - +9,8 сек. (0+0+0+0). На третьем месте разместилась итальянка Лиза Витоцци - +20,9 сек. (0+0+0+0).

Лучшей из белорусок стала Дарья Юркевич, занявшая 62-е место, - +5,51,3 сек. (0+1+1+1), Анна Сола, допустив пять промахов, 68-я - +6 мин. 19,2 сек. (1+1+2+1), Инна Костюченко с девятью промахами разместилась на 87-й строке итогового протокола - +11 мин. 40.1 сек. (3+2+0+4).

Седьмой этап Кубка мира продолжится эстафетами: 8 февраля в 22.30 выступят мужчины, а 9 февраля в 0.45 на старт выйдут женщины.-0-

Расписание и результаты этапов Кубка мира по биатлону-2018/2019