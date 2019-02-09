Автор слогана про мужское лицо: «Я люблю черный юмор, шутки про секс и куннилингус, и это нормально»

Один из авторов рекламной кампании Reebok Залина Маршенкулова, снявшаяся для постов со слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», опубликовала комментарии по этому поводу.

«Когда мне предложили стать лицом кампании Reebok, я сказала, что не вижу никакого смысла в рекламных кампаниях из безликих ванильных фразочек типа «хе-хей, у тебя все получится», «девочки молодцы» и так далее. Все знают прекрасно, что я проповедник снятия табу на разговоры о сексуальности. Я в принципе поставщик спорного, дискуссионного контента и не вписываюсь в рамки стерильного пресс-релиза о том, какой бренд хороший и как девочки могут быть классными, но в каких-то рамках.

Я НЕприличная девочка. Мне было бы странно участвовать в каком-либо мероприятии под рафинированными слоганами про добро. Это не я, это не мой характер. Отсюда и вся эта акция #нивкакиерамки — о том, что пора бы намекнуть патриархальному миру, что женщины не должны быть «порядочными, скромными» и говорить только то, что можно. Они могут быть любыми.

Я люблю черный юмор, люблю шутить — возможно, очень плохо — про секс и куннилингус, и это нормально. Это не должно вызывать в обществе желание меня порезать на куски. Однако угрозы такого характера поступали, и это говорит о том, что общество абсолютно нездорово. Оно не только не готово снять табу с обсуждения темы сексуальности, оно вообще ни к чему ни хрена не готово.

Но общество всегда к чему-то не готово. Раньше оно было не готово видеть женщину в брюках или ездить в одном лифте с темнокожими. Сейчас оно не готово видеть женщину не на своем месте и не в своем обязательном «приличном» амплуа. Женщина шутит про гроб и про куни — какой кошмар! Но можно сказать: «Не смешно / пошло / грубо», — и пойти дальше.

Мне кажется, что перебор — это априори все, что я делаю и пишу в интернете … поэтому я три раза переспросила: «Не шутим ли мы, что берем фразу [«пересесть на лицо»], к которой общество в таком масштабе не готово?» Но тут уж специалист по маркетингу Reebok Александр Голофаст отвечает, что ему брать, а что нет. Могу сказать одно: я не настаивала конкретно на этой фразе — наоборот, волновалась за Голофаста и призывала оставить только про гроб. Мне-то что — эти мои фразы были написаны уже и в твиттере, и в телеграм-канале и набирали прилично лайков», — написала Маршенкулова.

Reebok запустил слоган «Присядь на мужское лицо», а потом удалил. Потому что испугался