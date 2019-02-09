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НБА. «Хьюстон» уступил «Оклахома-Сити», «Орландо» нанес поражение «Милуоки» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. «Юта» примет «Сан-Антонио».
«Хьюстон» дома сыграет с «Оклахома-Сити»
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
10 февраля, 05.00, «Fiserv Forum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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