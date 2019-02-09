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НБА. «Хьюстон» уступил «Оклахома-Сити», «Орландо» нанес поражение «Милуоки» и другие результаты

10.02.2019 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. «Юта» примет «Сан-Антонио».

«Хьюстон» дома сыграет с «Оклахома-Сити»

НБА

Регулярный чемпионат

Юта – Сан-Антонио 125:105 (23:24, 39:24, 24:27, 39:30)
Дата проведения
10 февраля, 01.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Кливленд 105:90 (30:17, 24:25, 20:18, 31:30)
Дата проведения
10 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Торонто 99:104 (23:25, 19:21, 27:28, 30:30)
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Шарлотт 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)
Дата проведения
10 февраля, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Клипперс 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42)
Дата проведения
10 февраля, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Новый Орлеан 99:90 (20:28, 21:16, 31:18, 27:28)
Дата проведения
10 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Вашингтон 125:134 (32:34, 29:42, 35:30, 29:28)
Дата проведения
10 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Оклахома-Сити 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27)
Дата проведения
10 февраля, 04.30, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Орландо 83:103 (19:20, 30:39, 15:20, 19:24)
Дата проведения
10 февраля, 05.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
 
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