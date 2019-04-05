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Юниорка из Бреста побила национальный рекорд Герасимени на 100 м баттерфляем

05.04.2019 21:53 — Новости Спорта | БелТА  
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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцатилетняя пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд на дистанции 100 м баттерфляем на юниорском чемпионате Беларуси, который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Она преодолела дистанцию за 57,78 сек. Это время превышает норматив FINA категории A на взрослый чемпионат мира-2019, который пройдет 12-28 июля в Кванджу (Республика Корея), а также норматив на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Прежнее достижение принадлежит Александре Герасимене, проплывшей это расстояние в 2012 году за 58,09 сек.

Завершится юниорский чемпионат Беларуси 6 апреля.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцатилетняя пловчиха Анастасия Шкурдай установила новый национальный рекорд на дистанции 100 м баттерфляем на юниорском...
 
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