ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» интересуется Бахаром и Шевченко

06.04.2019 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о том, что столичное «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику команды Ивану Бахару и форварду Евгению Шевченко.

«Особый матч для Иванова? Не только он в свое время играл в «Динамо». Когда-то там выступали и Юра Остроух, и Неманья Николич. Чего скрывать, боссы минского «Динамо» обращают внимание на тех же Бахара и Шевченко, поэтому и им хотелось себя проявить. Нужно отдать должное, сегодня «Динамо» более именитая и финансово обеспеченная команда, поэтому всем нашим ребятам хотелось показать свои лучшие качества», – сказал Шлойдо корреспонденту Tribuna.com.

Вчера «Динамо» и «Минск» сыграли вничью 0:0 в рамках второго тура чемпионата Беларуси.

Статистику 22-летнего Шевченко смотрите здесь,  20-летнего Бахара – здесь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о том, что столичное «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику команды Ивану Бахару и форварду Евгению Шевченко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Милан», «Рома» в гостях у «Сампдории»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика