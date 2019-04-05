Минское «Динамо» интересуется Бахаром и Шевченко

Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о том, что столичное «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику команды Ивану Бахару и форварду Евгению Шевченко.

«Особый матч для Иванова? Не только он в свое время играл в «Динамо». Когда-то там выступали и Юра Остроух, и Неманья Николич. Чего скрывать, боссы минского «Динамо» обращают внимание на тех же Бахара и Шевченко, поэтому и им хотелось себя проявить. Нужно отдать должное, сегодня «Динамо» более именитая и финансово обеспеченная команда, поэтому всем нашим ребятам хотелось показать свои лучшие качества», – сказал Шлойдо корреспонденту Tribuna.com.

Вчера «Динамо» и «Минск» сыграли вничью 0:0 в рамках второго тура чемпионата Беларуси.

Статистику 22-летнего Шевченко смотрите здесь , 20-летнего Бахара – здесь .