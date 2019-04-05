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Сергей Ташуев: «Хотелось бы поддержать господина Скрипченко по поводу расширения заявки на матч – не 18 человек, а хотя бы 21»

06.04.2019 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев высказался за расширение заявки.

«Хотелось бы поддержать господина Скрипченко по поводу расширения заявки на матч – не 18 человек, а хотя бы 21. Потому что ребята есть, они готовы, но так получается, что в заявку не попадают», – сказал Ташуев.

Скрипченко предлагает увеличить заявку на матч до 23-х футболистов

 
 
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