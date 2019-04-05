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Монтеррей (WTA). 1/2 финала. Кербер сыграет с Азаренко, Мугуруса – Рыбарикова

06.04.2019 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во полуфинале турнира в Монтеррее сыграют три чемпионки «Шлемов»: Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса и Виктория Азаренко.

Начало игрового дня – 23:00 по белорусскому времени.

Сетка турнира здесь.

Abierto GNP Seguros

Монтеррей, Мексика

1 – 7 апреля 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Анжелик Кербер (Германия)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
7 апреля, 02.00
Онлайн матча

Магдалена Рыбарикова (Словакия)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
6 апреля, 23.00
Онлайн матча

 
 
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Во полуфинале турнира в Монтеррее сыграют три чемпионки «Шлемов»: Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса и Виктория Азаренко.
 
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