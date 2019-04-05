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Монтеррей (WTA). 1/2 финала. Кербер сыграет с Азаренко, Мугуруса – Рыбарикова
06.04.2019 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во полуфинале турнира в Монтеррее сыграют три чемпионки «Шлемов»: Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса и Виктория Азаренко.
Начало игрового дня – 23:00 по белорусскому времени.
Сетка турнира
Abierto GNP Seguros
Монтеррей, Мексика
1 – 7 апреля 2019
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
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Во полуфинале турнира в Монтеррее сыграют три чемпионки «Шлемов»: Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса и Виктория Азаренко.
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