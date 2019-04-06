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НХЛ. «Тампа» повторила рекорд «Детройта»-1995/1996, одержав 62 победы в регулярке
06.04.2019 23:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Тампа» победила «Бостон» (6:3) в последнем матче регулярного чемпионата
Команда тренера Джона Купера одержала 62 победы за регулярный чемпионат.
Это повторение рекорда
В нынешнем сезоне «Лайтнинг» набрали 128 очков в 82 встречах регулярки.
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«Тампа» победила «Бостон» (6:3) в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
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