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Британская пловчиха Дэйвис: «Если бы я была Путиным, то отправила бы мужчин выступать на женских соревнованиях, чтобы взять много медалей»

07.04.2019 13:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию британка Шэррон Дэйвис выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

«Потенциально все это может полностью разрушить женский спорт. Трансгендеры будут иметь нечестное преимущество над обычными спортсменками. Тем более, что мы знаем, что некоторым странам абсолютно плевать, как завоевывать медали. Мы это знаем как минимум из того, что русские натворили в Сочи-2014.

Так что если будет правило, что спортсмену даже не надо делать операцию, а всего лишь идентифицировать себя как женщина и принимать препараты, понижающие уровень тестостерона, то тогда множество таких людей поедут на Олимпиаду и будут брать медали в женских соревнованиях.

Если бы я была Владимиром Путиным, то я бы отобрала своих лучших мужчин-спортсменов и сказала бы им: «Вы должны поехать на женские соревнования и привезти назад огромный мешок медалей, причем вы даже правила нарушать не будете». Мы знаем по опыту Восточной Германии о том, насколько далеко могут заходить люди, чтобы побеждать», – рассказала Дэйвис.

 
 
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Серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию британка Шэррон Дэйвис выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях.
 
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