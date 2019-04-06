Монтеррей (WTA). Финал. Азаренко сыграет с Мугурусой

В финале турнира в Монтеррее сыграют две экс-первые ракетки мира: Виктория Азаренко встретится с действующей чемпионкой Гарбинье Мугурусой. В личных встречах белоруска ведет 1:0.

Прямая трансляция на «Беларусь 5».

Сетка турнира здесь .

Новые виджеты со статистикой пока не работают в приложениях.

Abierto GNP Seguros

Монтеррей, Мексика

1 – 7 апреля 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал