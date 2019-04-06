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Монтеррей (WTA). Финал. Азаренко сыграет с Мугурусой

07.04.2019 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финале турнира в Монтеррее сыграют две экс-первые ракетки мира: Виктория Азаренко встретится с действующей чемпионкой Гарбинье Мугурусой. В личных встречах белоруска ведет 1:0.

Прямая трансляция на «Беларусь 5».

Сетка турнира здесь.

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Abierto GNP Seguros

Монтеррей, Мексика

1 – 7 апреля 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Виктория Азаренко (Беларусь)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
8 апреля, 00.30
Онлайн матча

 
 
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В финале турнира в Монтеррее сыграют две экс-первые ракетки мира: Виктория Азаренко встретится с действующей чемпионкой Гарбинье Мугурусой.
 
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