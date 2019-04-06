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Монтеррей (WTA). Финал. Азаренко сыграет с Мугурусой
07.04.2019 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале турнира в Монтеррее сыграют две экс-первые ракетки мира: Виктория Азаренко встретится с действующей чемпионкой Гарбинье Мугурусой. В личных встречах белоруска ведет 1:0.
Прямая трансляция на «Беларусь 5».
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Abierto GNP Seguros
Монтеррей, Мексика
1 – 7 апреля 2019
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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В финале турнира в Монтеррее сыграют две экс-первые ракетки мира: Виктория Азаренко встретится с действующей чемпионкой Гарбинье Мугурусой.
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