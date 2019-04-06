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«Шахтер» обыграл «Динамо» в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины

07.04.2019 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертьфинальном матче Кубка Украины «Шахтер» в серии пенальти победил киевское «Динамо» – 1:1, 4:3 по пенальти.

Tribuna.com Украина провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 9-й минуте Гармаш дальним ударом открыл счет в матче.

Кадар обрезался у своей штрафной на 57-й минуте, мяч подобрал Тайсон и ассистировал Мораесу.

На 61-й минуте Гармаш получил две желтые и красную за фол и бодание Мораеса.

Сам Мораес тоже был удален, первую желтую он получил после стычки с Гармашом, а вторую – за фол на Шапаренко на 69-й.

Игра перешла в дополнительное время, а затем – в серию пенальти.

Свои 11-метровые в составе «Шахтера» забили Исмаили, Майкон, Нем и Коваленко. Удар Соломона отбил Бойко.

У «Динамо» реализовали пенальти Цыганков, Сидклей и Кендзера. Удары Миколенко и Шепелева парировал Пятов.

«Динамо» всегда проигрывало «Шахтеру» в Кубке, когда они встречались до финала

Шахтер Донецк – Динамо Киев 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:3
Дата проведения
7 апреля, 17.00, «Металлист»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 9 Гармаш, 1:1 – 57 Мораес.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.

«Динамо»: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.

 
 
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В четвертьфинальном матче Кубка Украины «Шахтер» в серии пенальти победил «Динамо» – 1:1, 4:3 по пенальти.
 
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