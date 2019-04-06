«Шахтер» обыграл «Динамо» в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины

В четвертьфинальном матче Кубка Украины «Шахтер» в серии пенальти победил киевское «Динамо» – 1:1, 4:3 по пенальти.

Tribuna.com Украина провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 9-й минуте Гармаш дальним ударом открыл счет в матче.

Кадар обрезался у своей штрафной на 57-й минуте, мяч подобрал Тайсон и ассистировал Мораесу.

На 61-й минуте Гармаш получил две желтые и красную за фол и бодание Мораеса.

Сам Мораес тоже был удален , первую желтую он получил после стычки с Гармашом, а вторую – за фол на Шапаренко на 69-й.

Игра перешла в дополнительное время, а затем – в серию пенальти.

Свои 11-метровые в составе «Шахтера» забили Исмаили, Майкон, Нем и Коваленко. Удар Соломона отбил Бойко.

У «Динамо» реализовали пенальти Цыганков, Сидклей и Кендзера. Удары Миколенко и Шепелева парировал Пятов.

«Динамо» всегда проигрывало «Шахтеру» в Кубке, когда они встречались до финала

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.

«Динамо»: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.