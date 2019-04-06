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«Шахтер» обыграл «Динамо» в серии пенальти и вышел в полуфинал Кубка Украины
07.04.2019 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинальном матче Кубка Украины «Шахтер» в серии пенальти победил киевское «Динамо» – 1:1, 4:3 по пенальти.
Tribuna.com Украина провела
На 9-й минуте Гармаш дальним ударом открыл счет в матче.
Кадар обрезался у своей штрафной на 57-й минуте, мяч подобрал Тайсон и ассистировал Мораесу.
На 61-й минуте Гармаш
Сам Мораес
Игра перешла в дополнительное время, а затем – в серию пенальти.
Свои 11-метровые в составе «Шахтера» забили Исмаили, Майкон, Нем и Коваленко. Удар Соломона отбил Бойко.
У «Динамо» реализовали пенальти Цыганков, Сидклей и Кендзера. Удары Миколенко и Шепелева парировал Пятов.
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.
«Динамо»: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.
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В четвертьфинальном матче Кубка Украины «Шахтер» в серии пенальти победил «Динамо» – 1:1, 4:3 по пенальти.
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