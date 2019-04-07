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В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Уотфордом»
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В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Брайтон» (1:0) и вышел в финал, «Уотфорд» противостоит «Вулверхэмптону».
Кубок Англии
1/2 финала
- Дата проведения
-
6 апреля, 19.30, «Уэмбли»
- Гол:
-
1:0 –
4 Габриэл Жезус.
Манчестер Сити –
Эдерсон, Отаменди, Менди (Стоунз, 79), Уокер (Данило, 46), Лапорт, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне (Фернандиньо, 65), Стерлинг, Габриэл Жезус.
Брайтон –
Райан, Даффи, Бернардо, Монтойя, Данк, Проппер, Стивенс, Биссума (Локадия, 82), Кнокерт, Джаханбахш (Искьердо, 70), Мюррей (Андоне, 66).
- Предупреждения:
-
Уокер
(32), Джаханбахш
(32), Данило
(50), Данк
(72).
- Дата проведения
-
7 апреля, 18.00, «Уэмбли»
- Голы:
-
0:1 –
36 Доэрти,
0:2 –
62 Хименес,
1:2 –
79 Деулофеу,
2:2 –
90, пенальти Дини,
3:2 –
104 Деулофеу.
Уотфорд –
Гомес, Мариаппа, Холебас (Мазина, 98), Фемения (Янмат, 108), Кэткарт, Хьюз (Деулофеу, 66; Сема, 112), Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй.
Вулверхэмптон –
Радди, Боли, Кастро (Рубен Винагре, 105), Доэрти, Коуди, Рубен Невеш (Беннетт, 86), Саисс, Диогу Жота (Кавалейру, 89), Дендонкер, Моутинью (Траоре, 102), Хименес.
- Предупреждения:
-
Саисс
(10), Рубен Невеш
(25), Кэткарт
(54), Холебас
(61), Капу
(101).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Брайтон» (1:0) и вышел в финал, «Уотфорд» противостоит «Вулверхэмптону».
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