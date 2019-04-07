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В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Уотфордом»

07.04.2019 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Брайтон» (1:0) и вышел в финал, «Уотфорд» противостоит «Вулверхэмптону».

Кубок Англии

1/2 финала

Манчестер Сити – Брайтон 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 4 Габриэл Жезус.
Манчестер СитиЭдерсон, Отаменди, Менди (Стоунз, 79), Уокер (Данило, 46), Лапорт, Сильва, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне (Фернандиньо, 65), Стерлинг, Габриэл Жезус.
БрайтонРайан, Даффи, Бернардо, Монтойя, Данк, Проппер, Стивенс, Биссума (Локадия, 82), Кнокерт, Джаханбахш (Искьердо, 70), Мюррей (Андоне, 66).
Предупреждения:
Уокер (32), Джаханбахш (32), Данило (50), Данк (72).

 

Уотфорд – Вулверхэмптон 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Дата проведения
7 апреля, 18.00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Доэрти, 0:2 – 62 Хименес, 1:2 – 79 Деулофеу, 2:2 – 90, пенальти Дини, 3:2 – 104 Деулофеу.
УотфордГомес, Мариаппа, Холебас (Мазина, 98), Фемения (Янмат, 108), Кэткарт, Хьюз (Деулофеу, 66; Сема, 112), Дукуре, Капу, Перейра, Дини, Грэй.
ВулверхэмптонРадди, Боли, Кастро (Рубен Винагре, 105), Доэрти, Коуди, Рубен Невеш (Беннетт, 86), Саисс, Диогу Жота (Кавалейру, 89), Дендонкер, Моутинью (Траоре, 102), Хименес.
Предупреждения:
Саисс (10), Рубен Невеш (25), Кэткарт (54), Холебас (61), Капу (101).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Брайтон» (1:0) и вышел в финал, «Уотфорд» противостоит «Вулверхэмптону».
 
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