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Чемпионат Европы. Белорус Лаптев взял золото в категории до 61 кг

07.04.2019 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорус Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми.

В весовой категории до 61 кг в сумме двоеборья наш спортсмен показал результат 286 кг (133 в рывке + 153 в толчке).

Этой суммы белорусу хватило для победы, несмотря на одну неудачную попытку в толчке (152 кг), которая не была засчитана судьями.

В следующем подходе Лаптев увеличил вес до 153 кг, и на сей раз вопросов у арбитров уже не возникло.

В тройку призеров по сумме двоеборья вошли также турецкие штангисты Беньями Шазир — 283 (132+151) и Ферди Хардаль — 282 (127+155).

В активе Геннадия Лаптева также малое золото в рывке (133 кг).

20-летний уроженец Новополоцка Геннадий Лаптев — дебютант взрослых чемпионатов Европы. Двукратный чемпион Европы среди юниоров (2017, 2018).

После двух дней чемпионата Европы в активе сборной Беларуси уже две медали в двоеборье. 6 апреля Юлия Асаенок в весовой категории до 45 кг завоевала бронзовую награду.

Чемпионат Европы. Белорус Лаптев взял золото в категории до 61 кг

 
 
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Белорус Геннадий Лаптев выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми.
 
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