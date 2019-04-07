Шульга о серии за 3-е место: «Уверен, и Молодечно, и мы совсем не против пополнить коллекцию наград»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Дмитрий Шульга поделился ожиданиями от матчей за 3-е место против «Динамо- Молодечно».

– После окончания полуфинальной серии дали ребятам пару дней отдыха, затем собрались и в рабочем режиме начали готовиться к бронзовой серии. Поражение от «Немана» уже забыли. Жизнь продолжается, и плей-офф вместе с ней.

- Насколько осложнил подготовку отъезд большой группы игроков в расположение сборной?

– Плюс в том, что хоккеисты получили практику и не потеряли игровой тонус пока другая группа просто тренировалась в Солигорске. Вопрос только, успеют ли сборники как следует восстановиться к грядущим матчам. Надеюсь, все будет нормально. В плане опыта тоже вижу определенный плюс: парни поиграли в немного другой хоккей, на иных скоростях, что должно нам помочь в предстоящей серии.

- Все ли хоккеисты здоровы в данный момент или есть травмированные?

– Здесь загадывать нельзя, потому что сегодня может быть так, а завтра уже по-другому. Пока все более-менее в порядке.

- Учитывая выступление команд в регулярке и в плей-офф «Шахтер» выглядит фаворитом пары. Можно ли так говорить?

– Здесь неважно, кто фаворит. Обе команды будут мотивированы, серия получится интересной. Это по-прежнему плей-офф, игра за медали. Не вижу повода расслабляться или относиться к данной серии как-то не так. Уверен, и Молодечно, и мы совсем не против пополнить коллекцию наград. Поэтому нас ждет увлекательное противостояние, а его фаворита узнаем по ходу, – сказал Шульга.