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Павел Булацкий: » Европейские игры, во-первых, это, по сути, та же Олимпиада, которая вызывает интерес. Во-вторых, она пройдет в Беларуси»

08.04.2019 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о новом телевизионном проекте «Наша Олимпиада», приуроченном к Европейским играм в Минске.

«В апреле «Беларусь 5» запускает проект «Наша Олимпиада». Это 26-минутная еженедельная передача, которая и в ознакомительной, и в игровой форме, где-то с элементами шутки расскажет о происходящем на наших аренах.

В ее рамках баскетболистам, к примеру, предложат попасть в ведро картошкой, а легкоатлету толкнуть не ядро, а воздушный шарик. В этой же программе мы обозначим многие важные темы для болельщиков – где им оставить машину, куда сходить покушать и т.д. И, естественно, специальный проект посвятим нашим топ-спортсменам, претендующим на медали.

Думаю, белорусские телезрители получат оперативную,  объективную и интересную информацию, касающуюся самого большого события этого года. И мы уверены, рейтинги соревнований будут очень высокими. Ведь, во-первых, это, по сути, та же Олимпиада, которая всегда вызывает огромный интерес. Во-вторых, она пройдет у нас, в Беларуси, и с участием наших спортсменов», – сказал Булацкий.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о новом проекте, приуроченном к Европейским играм в Минске.
 
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