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Мата о матчах с «Барсой»: «Горы созданы для того, чтобы их покорять»
08.04.2019 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился после травмы, которую получил несколько недель назад. Теперь у меня есть мотивация хорошо завершить сезон вместе с командой.
Я играл с «Барселоной» много раз за свою карьеру, у меня было много достижений в различных соревнованиях… Но невозможно забыть полуфинал Лиги чемпионов [с
Мне посчастливилось забить гол в ворота «Барселоны», и я знаю, что любые встречи против такого большого соперника получаются особенными.
Несомненно,
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