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Мата о матчах с «Барсой»: «Горы созданы для того, чтобы их покорять»

08.04.2019 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», процитировав главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера. 

«Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился после травмы, которую получил несколько недель назад. Теперь у меня есть мотивация хорошо завершить сезон вместе с командой.

Я играл с «Барселоной» много раз за свою карьеру, у меня было много достижений в различных соревнованиях… Но невозможно забыть полуфинал Лиги чемпионов [с «Челси»] в 2012 году.

Мне посчастливилось забить гол в ворота «Барселоны», и я знаю, что любые встречи против такого большого соперника получаются особенными.

Несомненно, «Барселона» отличная команда, но мы сделаем все возможное, чтобы изменить баланс в нашу пользу и пройти в полуфинал. Как говорит наш тренер, это противостояние можно рассматривать как гору – но горы созданы для того, чтобы их покорять», – сказал Мата.

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Мата о матчах с «Барсой»: «Горы созданы для того, чтобы их покорять»

 
 
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», процитировав главного тренера...
 
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