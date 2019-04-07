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Милевский, Сарока, Болов вошли в сборную второго тура по версии АБФФ
08.04.2019 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ опубликовала сборную второго тура чемпионата Беларуси.
Состав: Александр Гутор («Динамо» Брест), Никола Антич («Шахтер»), Захар Волков (БАТЭ), Алекса Видич («Минск»), Олег Веретило («Динамо» Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ), Элис Бакай («Шахтер»), Артем Милевский («Динамо» Брест), Виталий Квашук («Гомель»), Антон Сарока (БАТЭ), Руслан Болов («Гомель»).
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АБФФ опубликовала сборную второго тура чемпионата Беларуси.
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