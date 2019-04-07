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Николай Ходасевич: «Любой пятиклассник знает как будет играть «Славия». А Пилипчук приехал и играет с чистого листа. Ну странно же, да?»
08.04.2019 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал старт минского «Динамо» в чемпионате Беларуси.
«Вы наверняка замечали, что я выражал скепсис в отношении минского «Динамо». Во многом потому, что там Роман Пилипчук, а я к иностранным тренерам в чемпионате Беларуси отношусь скептически. И вот его фраза после первого тура: «Мы совершенно не знали «Славию», мы не могли собрать информацию и играли с чистого листа».
Ну как так?! Любой пятиклассник знает, как «Славия» готовится и как она будет играть. А новый тренер приехал и играет с чистого листа. Ну странно же, да?
И вот теперь игра, которая понравилась тренерскому штабу, против футбольного клуба «Минск», но она не была выдающейся, чтобы там гордиться. Команда по-прежнему сырая. Команда теряет очки и очень прилично буксует», – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Любой пятиклассник знает как будет играть «Славия». А Пилипчук приехал и играет с чистого листа. Ну странно же, да?»
Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал старт минского «Динамо» в чемпионате Беларуси.
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