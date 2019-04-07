Николай Ходасевич: «Любой пятиклассник знает как будет играть «Славия». А Пилипчук приехал и играет с чистого листа. Ну странно же, да?»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал старт минского «Динамо» в чемпионате Беларуси.

«Вы наверняка замечали, что я выражал скепсис в отношении минского «Динамо». Во многом потому, что там Роман Пилипчук, а я к иностранным тренерам в чемпионате Беларуси отношусь скептически. И вот его фраза после первого тура: «Мы совершенно не знали «Славию», мы не могли собрать информацию и играли с чистого листа».

Ну как так?! Любой пятиклассник знает, как «Славия» готовится и как она будет играть. А новый тренер приехал и играет с чистого листа. Ну странно же, да?