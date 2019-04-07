Политевич об игре сборной: «Наше поражение в Голландии — это же не сюрприз. Победы никто и не ждал»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич прокомментировал старт национальной команды в квалификации Евро-2020.

- Пожалуй, эти результаты, включая и 0:4 в Роттердаме, — объективная реальность. И здесь я разделяю мнение Ивана Маевского. А вы?

Я тоже читал те его слова. Надо понимать их правильно. Наше поражение в Голландии — это же не сюрприз. Да, четыре пропущенных мяча — может, и многовато. Но победы никто и не ждал. Конечно, всегда надеешься на лучшее. Выиграть хочет каждый! Однако одолеть такого соперника для нас сродни чуду.

Да и ничья стала бы положительным результатом. Голландия сейчас на подъеме. Тем более играла дома, где осенью победила Германию и Францию — 3:0 и 2:0. Это в прошлом цикле в Борисове мы зашли в раздевалку после матча — и были расстроены, что упустили в конце матча ничью. А сейчас выступали в гостях. Так что с таким исходом игры надо смириться. Вот на своем поле в октябре попробуем отнять очки.

- Ну а поединок в Белфасте?

– Не сказал бы, что хозяева показали что-то сверхъестественное. Мы вполне могли сыграть вничью. Что ж, теперь постараемся исправиться дома в июне.