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В Боровлянах жители сделали футбольное поле, но лесхоз его распахал и засадил елками
08.04.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
5 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза распахали лесную поляну, где местные жители обустроили футбольное поле. На месте площадки были посажены 10-сантиметровые елки.
«Напротив наших домов в лесу есть небольшая поляна площадью около 12 соток. 25 лет назад лесники сажали там картошку, а потом забросили и никак не использовали. Больше 10 лет назад я решил обустроить там футбольное поле. Место для игр и отдыха просто идеальное — так чего ему пропадать? Пригласил тракториста, выровняли участок. Лопатой и граблями тоже пришлось много поработать. Затем засеял газон, поставил ворота. Газон не слишком хорошо рос, потому спустя четыре года пришлось еще раз все перепахать и заново садить газон.
В прошлую пятницу площадку распахали. На наши вопросы отвечали коротко: «Здесь по плану лес», «Место не должно пустовать», «Уже ничего не отменить», «Земля не ваша». Очень жаль, конечно. Я не против озеленения, но зачем было уничтожать то, что приносило столько пользы?
Неужели на территории лесхоза не нашлось другого места для этих елочек? Проплешин в лесу ведь много… По слухам, у лесхоза были саженцы ели и надо было их где-то срочно посадить. Наверное, трактору было удобно проехать на нашу поляну, вот и выбрали ее», — рассказал житель поселка Боровляны-2.
По просьбе
«Это территория гослесфонда. У лесхоза есть учет земель, где подобные площадки считаются нецелевым использованием. В связи с чем, согласно проекту РУП «Белгослес» по учету земель лесного фонда, все прогалины (а эта площадка считается прогалиной) должны быть восстановлены путем содействия естественному восстановлению или искусственно созданными лесными культурами», сказал чиновник.
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5 апреля сотрудники Боровлянского лесхоза распахали лесную поляну, где местные жители обустроили футбольное поле.
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