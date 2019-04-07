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Метсола отразил 69 бросков из 70 в игре с «Авангардом», но потерпел поражение
08.04.2019 21:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» (0:1 3ОТ) в третьем овертайме шестого матча серии финала Восточной конференции.
Голкипер уфимцев Юха Метсола парировал 69 бросков из 70. На 109-й минуте игры он не справился с броском Алексея Бондарева.
69 отраженных бросков – личный рекорд Метсолы в КХЛ.
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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» (0:1 3ОТ) в третьем овертайме шестого матча серии финала Восточной конференции.
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