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Захаров о шайбе Когалева: «Я не понял, что происходит. Чистый гол, #####!»
08.04.2019 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отреагировал на решение арбитров посмотреть видеоповтор в моменте с шайбой Когалева в овертайме (1:0) четвертого поединка финала.
«Я не понял, что происходит. Чистый гол, #####», – сказал Захаров в эфире «
Добавим, что шайба все-таки была засчитана. Таким образом, «Юность» повела в серии 3:1.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отреагировал на решение арбитров посмотреть видеоповтор в моменте с шайбой Когалева в овертайме (1:0) четвертого поединка...
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