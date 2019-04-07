Захаров о шайбе Когалева: «Я не понял, что происходит. Чистый гол, #####!»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отреагировал на решение арбитров посмотреть видеоповтор в моменте с шайбой Когалева в овертайме (1:0) четвертого поединка финала.

«Я не понял, что происходит. Чистый гол, #####», – сказал Захаров в эфире « Беларусь-5 ».

Добавим, что шайба все-таки была засчитана. Таким образом, «Юность» повела в серии 3:1.

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