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Захаров о победе над «Неманом»: «Пушков– лучший тренер Беларуси, поэтому с ним расслабляться нельзя»
08.04.2019 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал победу над «Юностью».
– Мы здорово сегодня играли, должны были еще в концовке третьего периода забрасывать. Очень хорошо Стефанович сыграл. У Мишки было прилично моментов, но не забросил.
- «Юность» сыграла очень дисциплинированно – всего одно удаление.
– Тяжело было, конечно, но молодцы ребята. Очень здорово отыграли. «Неман» классно начал матч, мощно, в первом периоде имел три момента после наших ошибок. Но мы сумели перегруппироваться – во втором, третьем и четвертом периодах играли очень хорошо. Должны были заканчивать незадолго до сирены. Стефанович был на убойной позиции. Выезжай, забрасывай – все!
- 3-1 в серии – игра сделана?
– Нет, ни в коем случае! «Неман» с моим другом Пушковым – это очень серьезный конкурент. Сергей Михайлович – лучший тренер Беларуси, поэтому с ним расслабляться нельзя, – цитирует Захарова
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Захаров о победе над «Неманом»: «Пушков– лучший тренер Беларуси, поэтому с ним расслабляться нельзя»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал победу над «Юностью».
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