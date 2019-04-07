Конор напал на человека в баре после фразы «Русские избили тебя»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор угодил в очередную скандальную историю.

Ирландец выступал в одном из баров Дублина и один из посетителей во время речи Конора крикнул «Русские избили тебя».

После этого Макгрегор не выдержал и завязалась потасовка. Правоохранительные органы уже начали расследование.

Конор 6 октября проиграл Хабиб Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.