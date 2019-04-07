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Конор напал на человека в баре после фразы «Русские избили тебя»
08.04.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор угодил в очередную скандальную историю.
Ирландец выступал в одном из баров Дублина и один из посетителей во время речи Конора крикнул «Русские избили тебя».
После этого Макгрегор не выдержал и завязалась потасовка. Правоохранительные органы уже начали расследование.
Конор 6 октября проиграл Хабиб Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор угодил в очередную скандальную историю.
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