Дмитрий Шульга: » Хорошо, что вернулись в игру. Моменты имели и мы и они, но мы сыграли в этом компоненте лучше»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Дмитрий Шульга прокомментировал победу над «Шахтером» – 1:0.

– Тяжелый, упорный матч равных соперников. Хорошо, что вернулись в игру после 0:2. Моменты имели и мы и они, но мы сыграли в этом компоненте лучше.

- С чем связан провал в конце первого периода, когда буквально в течение минуты пропустили дважды?

– Ни с чем, просто пропустили гол в меньшинстве, а затем контратаку. Позиционные ошибки.

- Насколько довольны действиями команды в большинстве?

– Один гол забили – уже неплохо.

- Где Карабанов?

– Он немного приболел.

- Почему Максим Малютин не попал в заявку?

– Травма, надо обследовать.