ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Шульга: » Хорошо, что вернулись в игру. Моменты имели и мы и они, но мы сыграли в этом компоненте лучше»

08.04.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Дмитрий Шульга прокомментировал победу над «Шахтером» – 1:0.

– Тяжелый, упорный матч равных соперников. Хорошо, что вернулись в игру после 0:2. Моменты имели и мы и они, но мы сыграли в этом компоненте лучше.

- С чем связан провал в конце первого периода, когда буквально в течение минуты пропустили дважды?

– Ни с чем, просто пропустили гол в меньшинстве, а затем контратаку. Позиционные ошибки.

- Насколько довольны действиями команды в большинстве?

– Один гол забили – уже неплохо.

- Где Карабанов?

– Он немного приболел.

- Почему Максим Малютин не попал в заявку?

– Травма, надо обследовать.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Дмитрий Шульга прокомментировал победу над «Шахтером» – 1:0.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Файков: «Всеми доволен. Просто немного не доработали, упустили инициативу, повели 2:0 и немного провал был в игре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модная зимняя женская куртка свою
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика