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Дмитрий Шульга: » Хорошо, что вернулись в игру. Моменты имели и мы и они, но мы сыграли в этом компоненте лучше»
08.04.2019 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Дмитрий Шульга прокомментировал победу над «Шахтером» – 1:0.
– Тяжелый, упорный матч равных соперников. Хорошо, что вернулись в игру после 0:2. Моменты имели и мы и они, но мы сыграли в этом компоненте лучше.
- С чем связан провал в конце первого периода, когда буквально в течение минуты пропустили дважды?
– Ни с чем, просто пропустили гол в меньшинстве, а затем контратаку. Позиционные ошибки.
- Насколько довольны действиями команды в большинстве?
– Один гол забили – уже неплохо.
- Где Карабанов?
– Он немного приболел.
- Почему Максим Малютин не попал в заявку?
– Травма, надо обследовать.
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Дмитрий Шульга: » Хорошо, что вернулись в игру. Моменты имели и мы и они, но мы сыграли в этом компоненте лучше»
Главный тренер «Шахтера» Дмитрий Шульга прокомментировал победу над «Шахтером» – 1:0.
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