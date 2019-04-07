|
Юрий Файков: «Всеми доволен. Просто немного не доработали, упустили инициативу, повели 2:0 и немного провал был в игре»
08.04.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Молодечно подвел итоги матча против «Шахтера» – 0:1.
– Игра была тяжелая, две хорошие команды. Мне понравилось как мы играли, и как «Шахтер». Немного не доработали концовку, глупая ошибка… Проанализируем и будем исправлять.
- Несколько раз играли в большинстве, но забили только самый первый раз, а потом как отрезало. В чем проблема?
– Где-то вратарь хорошо сыграл, где-то не пошло у нас. Моменты были, большинство у нас, мягко говоря, неплохое. Сегодня – один гол.
- Насколько довольны действиями хоккеистов, которые отлучались в сборную? Речь о Белевиче и Грецком?
– Всеми доволен. Просто немного не доработали, упустили инициативу, повели 2:0 и немного провал был в игре. Потом выровняли, имели шансы, но это жизнь. Идем дальше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Файков: «Всеми доволен. Просто немного не доработали, упустили инициативу, повели 2:0 и немного провал был в игре»
Главный тренер «Динамо» Молодечно подвел итоги матча против «Шахтера» – 0:1.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)