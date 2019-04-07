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Юрий Файков: «Всеми доволен. Просто немного не доработали, упустили инициативу, повели 2:0 и немного провал был в игре»

08.04.2019 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» Молодечно подвел итоги матча против «Шахтера» – 0:1.

– Игра была тяжелая, две хорошие команды. Мне понравилось как мы играли, и как «Шахтер». Немного не доработали концовку, глупая ошибка… Проанализируем и будем исправлять.

- Несколько раз играли в большинстве, но забили только самый первый раз, а потом как отрезало. В чем проблема?

– Где-то вратарь хорошо сыграл, где-то не пошло у нас. Моменты были, большинство у нас, мягко говоря, неплохое. Сегодня – один гол.

- Насколько довольны действиями хоккеистов, которые отлучались в сборную? Речь о Белевиче и Грецком?

– Всеми доволен. Просто немного не доработали, упустили инициативу, повели 2:0 и немного провал был в игре. Потом выровняли, имели шансы, но это жизнь. Идем дальше.

 
 
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