Сергей Пушков: «У нас страдает реализация. С нулем нельзя побеждать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал поражение от «Юности» – 0:1.

«Я думаю, что две команды дарят праздник зрителю. Действительно, шикарный матч получился. Даже учитывая то, что шайба всего одна была заброшена в овертайме. На хорошем уровне обе команды играли. Единственное, что у нас страдает реализация. С нулем нельзя побеждать.

Ошибка эта... Шайба осталась лежать возле вратаря, которую просто не подобрали. Удача вернулась к «Юности». С победой. Серия продолжается. Претензий у меня к ребятам нету: бились, сражались», – сказал Пушков на послематчевой пресс-конференции .