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Сергей Пушков: «У нас страдает реализация. С нулем нельзя побеждать»

08.04.2019 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал поражение от «Юности» – 0:1.

«Я думаю, что две команды дарят праздник зрителю. Действительно, шикарный матч получился. Даже учитывая то, что шайба всего одна была заброшена в овертайме. На хорошем уровне обе команды играли. Единственное, что у нас страдает реализация. С нулем нельзя побеждать.

Ошибка эта... Шайба осталась лежать возле вратаря, которую просто не подобрали. Удача вернулась к «Юности». С победой. Серия продолжается. Претензий у меня к ребятам нету: бились, сражались», – сказал Пушков на послематчевой пресс-конференции.

 
 
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Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал поражение от «Юности» – 0:1.
 
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