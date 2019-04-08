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Сергей Пушков: «У нас страдает реализация. С нулем нельзя побеждать»
08.04.2019 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал поражение от «Юности» – 0:1.
«Я думаю, что две команды дарят праздник зрителю. Действительно, шикарный матч получился. Даже учитывая то, что шайба всего одна была заброшена в овертайме. На хорошем уровне обе команды играли. Единственное, что у нас страдает реализация. С нулем нельзя побеждать.
Ошибка эта... Шайба осталась лежать возле вратаря, которую просто не подобрали. Удача вернулась к «Юности». С победой. Серия продолжается. Претензий у меня к ребятам нету: бились, сражались», – сказал Пушков на послематчевой
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Главный тренер «Немана» Сергей Пушков прокомментировал поражение от «Юности» – 0:1.
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