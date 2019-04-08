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В дни еврокубков Maxline продляет время работы пунктов приема ставок
08.04.2019 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В связи с проведением матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 9, 10 и 11 апреля пункты приема ставок букмекерской компании Maxline будут работать до 24:00 в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Слониме и Солигорске.
БК Maxline приглашает болельщиков в пункты приема ставок в вашем городе.
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