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Чемпионат Швеции. Рахманов вышел на замену на 88-й минуте и забил на 89-й

08.04.2019 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

АФК «Эскильстуна», за которую играет белорусский защитник Артем Рахманов, проиграла в гостях «Сириусу» во втором туре чемпионата Швеции – 2:3.

Рахманов вышел на замену на 88-й минуте и уже через минуту сумел отличиться.

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Сириус – АФК Юнайтед 3:2 (3:1, 0:1)
Дата проведения
8 апреля, 20.00, «Studenternas IP»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 5 Саед, 2:0 – 18 Ларсон, 3:0 – 40 Хаглунд, 3:1 – 44 Налич, 3:2 – 89 Рахманов.
СириусЮнссон, Бьоркстрем, Сисей, Ларсон, Тор, Саед, Линдберг (Веккья-Хольмквист, 46), Сирелиус (Лундхольм, 55), Хаглунд, Андерссон (Густафссон, 79), Перссон.
АФК ЮнайтедИванов, Койич (Дресевич, 86), Лепер, Бьоркман, Хаджич, Налич, Раскай, Леон, Ннамани, Авдич, Камара (Рахманов, 88).
Предупреждения:
Ннамани (39), Хаджич (60), Налич (82).

 
 
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АФК «Эскильстуна», за которую играет белорусский защитник Артем Рахманов, проиграла в гостях «Сириусу» во втором туре чемпионата Швеции – 2:3.
 
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