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Чемпионат Швеции. Рахманов вышел на замену на 88-й минуте и забил на 89-й
08.04.2019 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АФК «Эскильстуна», за которую играет белорусский защитник Артем Рахманов, проиграла в гостях «Сириусу» во втором туре чемпионата Швеции – 2:3.
Рахманов вышел на замену на 88-й минуте и уже через минуту сумел отличиться.
Подробную статистику футболиста можно посмотреть
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АФК «Эскильстуна», за которую играет белорусский защитник Артем Рахманов, проиграла в гостях «Сириусу» во втором туре чемпионата Швеции – 2:3.
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