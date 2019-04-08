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10 апреля тренерский штаб сборной Беларуси выступит с докладом на заседании исполкома АБФФ
09.04.2019 01:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
10 апреля в Доме футбола состоится заседание исполкома АБФФ.
Мероприятие начнется в 11:00.
В повестку включены следующие вопросы:
1. Доклад тренерского штаба мужской национальной сборной команды Республики Беларусь по футболу.
2. Утверждение протокола Конференции от 27 марта 2019 года.
3. Утверждение представителей в комитеты и комиссии УЕФА.
4. О внесении изменений в сметы расходов на проведение 29-го чемпионата Республики Беларусь по футболу и розыгрыша Кубка Республики Беларусь, а также в сметы расходов на проведение чемпионата Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги.
5. Разное.
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10 апреля в Доме футбола состоится заседание исполкома АБФФ.
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