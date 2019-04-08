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10 апреля тренерский штаб сборной Беларуси выступит с докладом на заседании исполкома АБФФ

09.04.2019 01:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

10 апреля в Доме футбола состоится заседание исполкома АБФФ.

Мероприятие начнется в 11:00.

В повестку включены следующие вопросы:

1. Доклад тренерского штаба мужской национальной сборной команды Республики Беларусь по футболу.

2. Утверждение протокола Конференции от 27 марта 2019 года.

3. Утверждение представителей в комитеты и комиссии УЕФА.

4. О внесении изменений в сметы расходов на проведение 29-го чемпионата Республики Беларусь по футболу и розыгрыша Кубка Республики Беларусь, а также в сметы расходов на проведение чемпионата Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги.

5. Разное. 

Вергейчик, Сафарьян, Шлойдо и еще 18 человек вошли в исполком АБФФ. Румбутис – вне списка

 
 
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