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Михаил Захаров: «3-1, но серия продолжается. «Неман» – та команда, которая может и с 0-2 вышкребаться»

09.04.2019 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат четвертого матча финальной серии Кубка президента против «Немана» (1:0 ОТ, счет в серии 3-1).

– Игра была интересная, конечно. «Неман» очень здорово начал первый период. По идее, после него мы могли закончить со счетом 0:3 – хорошо сыграл наш вратарь. Трижды выходить в ноль, конечно, многовато для такого матча. Затем игра выровнялась во всех компонентах.

В овертайме Когалева оставили одного. Гродненские хоккеисты зачем-то пошли атаковать Лопачука, не разобрались, ошиблись. Видимо, на фоне усталости.

3-1, но серия продолжается. Следующий матч будет еще интереснее. «Неман» – та команда, которая может и с 0-2 вышкребаться.

- Дрозд был на раскатке, но в матче не играл. Каково его состояние?

– Еще вчера сказал, что к Левше претензий нет, игровой момент. Но досталось Сергею серьезно. Он, конечно, попробовал выйти, но я сказал: сыграй только если действительно сможешь. Он покатался, голова закружилась – все, – сказал Захаров.

Захаров о победе над «Неманом»: «Пушков– лучший тренер Беларуси, поэтому с ним расслабляться нельзя»

 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат четвертого матча финальной серии Кубка президента против «Немана» (1:0 ОТ, счет в серии 3-1).
 
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