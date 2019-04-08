Двое сморгонских каратистов стали призерами международного турнира, проходившего в Бресте

Источник материала: Светлы шлях

Сморгонские каратисты Егор Костюшевский, Владимир Гривицкий и Максим Волкович в конце марта в составе команды СК «Чемпион» выступали на международном турнире по каратэ «Кубок Прибужье» в Бресте.

Как рассказал тренер СК «Чемпион» Дмитрий Кутько, из троих юношей спортивная удача улыбнулась только двоим – Владимиру Гривицкому и Максиму Волковичу.

- Егор Костюшевский, к сожалению, проиграл в первом же бою. Впервые он вернулся с турнира без призового места, - отметил тренер.

Дмитрий Кутько доволен выступлением Владимира Гривицкого. Спортсмен завоевал третье место.





Владимир ГРИВИЦКИЙ крайний справа на пьедестале

Максим Волкович, который в прошлом году стал чемпионом Европы , на этих соревнованиях впервые участвовал в новой возрастной категории (14-15 лет). Но несмотря на это, сморгонец уверено завоевал первое место.





Максим ВОЛКОВИЧ в центре на пьедестале

Дмитрий Кутько проанонсировал ближайшие соревнования с участием сморгонцев. В середине марта в Сморгони состоится первенство СК «Чемпион». Последние подобные соревнования наш город принимал в 2016 году. В начале лета Максим Волкович отправится еще раз штурмовать первоенство Европы.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото предоставлено Дмитрием КУТЬКО.