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Двое сморгонских каратистов стали призерами международного турнира, проходившего в Бресте
09.04.2019 — Новости Спорта | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Сморгонские каратисты Егор Костюшевский, Владимир Гривицкий и Максим Волкович в конце марта в составе команды СК «Чемпион» выступали на международном турнире по каратэ «Кубок Прибужье» в Бресте.
Как рассказал тренер СК «Чемпион» Дмитрий Кутько, из троих юношей спортивная удача улыбнулась только двоим – Владимиру Гривицкому и Максиму Волковичу.
- Егор Костюшевский, к сожалению, проиграл в первом же бою. Впервые он вернулся с турнира без призового места, - отметил тренер.
Дмитрий Кутько доволен выступлением Владимира Гривицкого. Спортсмен завоевал третье место.
Владимир ГРИВИЦКИЙ крайний справа на пьедестале
Максим Волкович, который в прошлом году стал
Максим ВОЛКОВИЧ в центре на пьедестале
Дмитрий Кутько проанонсировал ближайшие соревнования с участием сморгонцев. В середине марта в Сморгони состоится первенство СК «Чемпион». Последние подобные соревнования наш город принимал в 2016 году. В начале лета Максим Волкович отправится еще раз штурмовать первоенство Европы.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото предоставлено Дмитрием КУТЬКО.
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Сморгонские каратисты Егор Костюшевский, Владимир Гривицкий и Максим Волкович в конце марта в составе команды СК «Чемпион» выступали на международном турнире по...
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