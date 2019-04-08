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«Неман» разыграет Renault Logan среди владельцев абонементов на сезон-2019

09.04.2019 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Неман» разыграет Renault Logan среди владельцев абонементов на сезон-2019, сообщает hrodna.life.

Для участия нужно купить абонемент на посещение футбольных матчей на стадион «Неман» и с 20 апреля до 1 ноября зарегистрироваться на сайте cskneman.by. Автомобиль будет разыгран путем открытой лотереи во время домашнего матча 9 ноября.

Подробные правила и условия игры будут опубликованы 19 апреля.

 
 
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«Неман» разыграет Renault Logan среди владельцев абонементов на сезон-2019, сообщает hrodna.life.
 
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