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НБА. «Майами» – «Филадельфия», «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

09.04.2019 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

«Майами» в последней домашней игре Дуэйна Уэйда примет «Филадельфию». «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бостон
Дата проведения
10 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Превью

Детройт – Мемфис
Дата проведения
10 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Кливленд – Шарлотт
Дата проведения
10 апреля, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

Майами – Филадельфия
Дата проведения
10 апреля, 02.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Нью-Йорк
Дата проведения
10 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Торонто
Дата проведения
10 апреля, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Голден Стэйт
Дата проведения
10 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Даллас – Финикс
Дата проведения
10 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Денвер
Дата проведения
10 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Хьюстон
Дата проведения
10 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Портленд
Дата проведения
10 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
 
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