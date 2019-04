НБА. «Майами» – «Филадельфия», «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

«Майами» в последней домашней игре Дуэйна Уэйда примет «Филадельфию». «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

