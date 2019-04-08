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НБА. «Майами» – «Филадельфия», «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи
09.04.2019 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
«Майами» в последней домашней игре Дуэйна Уэйда примет «Филадельфию». «Оклахома-Сити» встретится с «Хьюстоном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
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