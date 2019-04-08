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Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии
09.04.2019 21:15 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
Вадим Лихорад. Фото IWF
9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В категории до 73 кг Вадим Лихорад в перовой попытке в рывке показал результат 153 кг и стал обладателем малой серебряной награды, во втором упражнении толчке белорус сумел поднять штангу весом 182 кг и набрал в сумме двоеборья 335 кг. Чемпионом Европы стал Божидар Андреев из Болгарии - 345 кг (153 +192 кг).
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9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми (Грузия), сообщает...
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