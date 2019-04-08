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ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина
09.04.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ЦСКА встретится с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.
Это стало известно после победы московской команды над СКА в серии со счетом 4-3.
Омский клуб переиграл «Салават Юлаев» (4-2 в серии) в финале Восточной конференции.
Первый матч финальной серии состоится 13 апреля.
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ЦСКА встретится с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.
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