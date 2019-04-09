Суд не дал хода иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который подали пять арбитров ФИБА к генсеку БФБ Марининой

Источник материала: Tribuna.com

Суд Центрального района Минска не дал хода иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который подали пять арбитров ФИБА к генеральному секретарю Белорусской федерации баскетбола Анастасии Марининой.

Правозащитник Александр Войтешик считает, что действия судьи незаконны, сообщает «Белорусский партизан».

«По делу о защите чести, достоинства и деловой репутации судья оставил исковое заявление без движения, в том числе и на том основании, что «истцом не приведено доказательств, что данные сведения не соответствует действительности». Действия судьи незаконны сразу по нескольким причинам. Прежде всего, в нарушение ст. 153 ГК на истца была возложена обязанность доказать факт несоответствия действительности распространенных в отношении его сведений.

Кроме того, законодательство содержит исчерпывающий перечень оснований к оставлению заявления без движения, предусмотренный ч. 1 ст. 111 ГПК. В этот перечень не входит такое основание, как не приведение доказательств, что данные сведения не соответствует действительности. Статья 243 ГПК, требования которой, по мнению судьи, не соблюдены, не обязывает истца приводить доказательства, что данные сведения не соответствует действительности», – заявил Войтешик.

Ранее сообщалось , что в Беларуси пятеро из девяти судей-международников были дисквалифицированы. Рефери отстранили от обслуживания матчей национального и международного уровня еще семь месяцев назад, но БФБ не предоставила ни одного документа, подтверждающего дисквалификацию.

Пятеро из девяти рефери ФИБА Александр Сырица, Дмитрий Юганюк, Юрий Игнатьев, Ксения Романюк и Евгений Марукович подали в суд Центрального района Минска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком выступает исполнительный директор-генеральный секретарь БФБ Анастасия Маринина, которая, по словам истцов, распространила не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.