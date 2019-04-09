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Юрий Файков: «Зависит ли судьба «Динамо-Молодечно» от итогов серии с «Шахтером»? Думаю, да»
09.04.2019 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков поделился эмоциями после победы над «Шахтером» (5:4 ОТ, 1-1 в серии), сообщает
– В первую очередь, я хочу сказать, что ребята – молодцы! Были, конечно, и ошибки, но это понятно – эмоции захлестывают. В принципе, все выполнили, всех поздравляю с победой.
– За счет чего возможно бороться на равных с таким соперником?
– Я как-то говорил об этом, когда работал в молодежной сборной…Результат – это, прежде всего, доверие тренерского штаба к игрокам, и, соответственно, хоккеистов – тренерскому штабу. Это самое главное.
– Почему для «Динамо-Молодечно» сейчас важно выиграть эти медали?
– Весь сезон, начиная с Кубка Салея, мы играем хорошо. Несмотря на все сложности, которые есть в клубе, мы просто бьемся, бьемся до конца.
– Зависит ли судьба клуба на следующий сезон от итогов этой серии?
– Думаю, да. И руководство клуба, и руководство области следят за развитием событий. «Динамо-Молодечно» – одна областная команда, которая на протяжении всего сезона показывает очень хорошую игру, – сказал Файков.
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Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков поделился эмоциями после победы над «Шахтером» (5:4 ОТ, 1-1 в серии), сообщает пресс-служба «горняков».
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