Юрий Файков: «Зависит ли судьба «Динамо-Молодечно» от итогов серии с «Шахтером»? Думаю, да»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков поделился эмоциями после победы над «Шахтером» (5:4 ОТ, 1-1 в серии), сообщает пресс-служба «горняков».

– В первую очередь, я хочу сказать, что ребята – молодцы! Были, конечно, и ошибки, но это понятно – эмоции захлестывают. В принципе, все выполнили, всех поздравляю с победой.

– За счет чего возможно бороться на равных с таким соперником?

– Я как-то говорил об этом, когда работал в молодежной сборной…Результат – это, прежде всего, доверие тренерского штаба к игрокам, и, соответственно, хоккеистов – тренерскому штабу. Это самое главное.

– Почему для «Динамо-Молодечно» сейчас важно выиграть эти медали?

– Весь сезон, начиная с Кубка Салея, мы играем хорошо. Несмотря на все сложности, которые есть в клубе, мы просто бьемся, бьемся до конца.

– Зависит ли судьба клуба на следующий сезон от итогов этой серии?

– Думаю, да. И руководство клуба, и руководство области следят за развитием событий. «Динамо-Молодечно» – одна областная команда, которая на протяжении всего сезона показывает очень хорошую игру, – сказал Файков.