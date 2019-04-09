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Хабиб: «С Альваресом по боксу мне тяжело будет. А с Флойдом можно рискнуть – он старый чуть-чуть»
10.04.2019 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести боксерский поединок с Флойдом Мэйвезером, но не хочет встречаться в ринге с Саулем Альваресом.
«Возьмем, к примеру, Канело Альвареса. Я знаю, что чисто по боксу и без борьбы мне с ним тяжело будет. Это кардинально другой вид спорта. Осознаю свои реальные возможности.
А вот с Флойдом Мэйвезером можно было бы рискнуть. Ему 42 года, старый чуть-чуть. Если вымахаться заставить, может, где-то что-то и получилось бы. А эта история на всю жизнь, на века. Через сто лет люди будут вспоминать, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов с рекордом 27-0 побил чемпиона по боксу с рекордом 50-0.
Здесь можно было бы рискнуть. Только один бой, только с Мейвезером. И то думаю, что не в этом году. 2019-й я планирую провести в UFC», – сказал Нурмагомедов.
Ранее Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявлял, что готов провести бой Хабиб – Флойд летом в «Лужниках».
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести боксерский поединок с Флойдом Мэйвезером, но не хочет встречаться в ринге с Саулем...
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