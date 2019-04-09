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10.04.2019 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний Беларуси. Месячная аудитория наших продуктов составляет более миллиона пользователей и продолжает постоянно расти. Вместе с аудиторией растет и наша команда, частью которой вы можете стать.

Задачи: 

– формирование стратегии и организация работы службы информации;
– поиск информационных поводов и их отработка (в том числе с помощью телефонных звонков);
– выстраивание работы с внешними источниками трафика: поисковики, Google News, Яндекс-Дзен и другие сервисы.

От вас: 

– опыт работы с новостями (не обязательно – спортивными);
– умение быстро думать и выделять главное, общая стрессоустойчивость; 
– готовность обучать других (да, очень много терпения);
– постановка целей и задач, умение контролировать процесс их достижения и выполнения;
– безусловно, грамотный русский и белорусский;
– коммуникабельность;
– желание расти и развиваться вместе с компанией. 

От нас: 

– возможность реализовать себя в медиа с аудиторией более миллиона пользователей;
– официальное трудоустройство и совместное обсуждение компенсации; 
– молодой и дружелюбный коллектив;
– офис в центре Минска (три минуты от м.Институт культуры);
– конечно, чай, печеньки и футбол на площадке или PlayStation.

Резюме вместе с мотивационным письмом присылайте на by.jobs@tribuna.com с темой «Глава службы информации».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Tribuna.com – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний Беларуси.
 
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