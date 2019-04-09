Новости спорта

Tribuna.com – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний Беларуси. Месячная аудитория наших продуктов составляет более миллиона пользователей и продолжает постоянно расти. Вместе с аудиторией растет и наша команда, частью которой вы можете стать.
Задачи:
– формирование стратегии и организация работы службы информации; – поиск информационных поводов и их отработка (в том числе с помощью телефонных звонков); – выстраивание работы с внешними источниками трафика: поисковики, Google News, Яндекс-Дзен и другие сервисы.
От вас:
– опыт работы с новостями (не обязательно – спортивными); – умение быстро думать и выделять главное, общая стрессоустойчивость; – готовность обучать других (да, очень много терпения); – постановка целей и задач, умение контролировать процесс их достижения и выполнения; – безусловно, грамотный русский и белорусский; – коммуникабельность; – желание расти и развиваться вместе с компанией.
От нас:
– возможность реализовать себя в медиа с аудиторией более миллиона пользователей; – официальное трудоустройство и совместное обсуждение компенсации; – молодой и дружелюбный коллектив; – офис в центре Минска (три минуты от м.Институт культуры); – конечно, чай, печеньки и футбол на площадке или PlayStation.
Резюме вместе с мотивационным письмом присылайте на by.jobs@tribuna.com с темой «Глава службы информации».