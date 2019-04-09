Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Tribuna.com – одна из самых быстрорастущих спортивных digital-компаний Беларуси. Месячная аудитория наших продуктов составляет более миллиона пользователей и продолжает постоянно расти. Вместе с аудиторией растет и наша команда, частью которой вы можете стать.

Задачи:

– формирование стратегии и организация работы службы информации;

– поиск информационных поводов и их отработка (в том числе с помощью телефонных звонков);

– выстраивание работы с внешними источниками трафика: поисковики, Google News, Яндекс-Дзен и другие сервисы.

От вас:

– опыт работы с новостями (не обязательно – спортивными);

– умение быстро думать и выделять главное, общая стрессоустойчивость;

– готовность обучать других (да, очень много терпения);

– постановка целей и задач, умение контролировать процесс их достижения и выполнения;

– безусловно, грамотный русский и белорусский;

– коммуникабельность;

– желание расти и развиваться вместе с компанией.

От нас:

– возможность реализовать себя в медиа с аудиторией более миллиона пользователей;

– официальное трудоустройство и совместное обсуждение компенсации;

– молодой и дружелюбный коллектив;

– офис в центре Минска (три минуты от м.Институт культуры);

– конечно, чай, печеньки и футбол на площадке или PlayStation.

Резюме вместе с мотивационным письмом присылайте на by.jobs@tribuna.com с темой «Глава службы информации».