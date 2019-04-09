К игрокам «Юности», пойманным с наркотиками, применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке

Источник материала: Tribuna.com

В отношении игроков «Юности», которых подозревают в незаконном обороте наркотиков, применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, рассказал TUT.BY руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович.

«В настоящий момент по уголовному делу, возбужденному по статье 328, подозреваются 4 человека. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – сказал Кабакович.

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