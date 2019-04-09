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Михаил Грабовский: «Я очень хотел бы вернуться, но у меня сейчас нет ни здоровья, ни желания играть в хоккей, просто пустота и моральное опустошение»

10.04.2019 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Михаил Грабовский рассказал о том, готов ли он вернуться на лед.

– Начнем с главного. Как здоровье? Болельщики все еще искренне ждут тебя на площадке. Ведь ты так и не объявлял о завершении карьеры.

– Спасибо болельщикам, что верят в меня и ждут. Я очень хотел бы вернуться, но у меня сейчас нет ни здоровья, ни желания играть в хоккей, просто пустота и моральное опустошение. Начать все заново у меня не получается, и организм мой этого не хочет. Хочется просто быть нормальным, здоровым человеком. Все последствия травм оказались намного сложнее, чем я думал и желал. Люди, которые близки мне, меня понимают, поддерживают и помогают всем, чем могут. О завершении карьеры пока не думал, хотя официально это надо сделать, такой закон, если я хочу быть кем-то другим в хоккее.

– Как поддерживаешь форму? Наверняка же поддерживаешь.

– Форму поддерживаю как могу, много делать не получается. Беспокоят головные боли, и я всегда перебарщиваю с тренировками, потому что не чувствую усталости и хочется делать все, как раньше, а потом прихватывает, и отхожу долго. Сидеть на месте мне не хочется: если позволяет организм и силы, занимаюсь проектами вокруг хоккея.

– Судя по Instagram, ты открываешь для себя новое хобби – блогерство. Снимаешь очень крутые ролики, в том числе на коньках, на льду. Откуда такое желание?

– Я владею группой компаний, одна из которых занимается маркетингом. Все ролики, сделанные у меня в сетях, — это работа нашей команды. Это часть моей карьеры после хоккея. Имея имя, можно сделать много полезного для хоккея, его развития по всему миру. Мне нравится делать подобное, это приносит людям радость и положительные эмоции, которые мне необходимы.

 

– Расскажи немного о «Вегасе». Был ли в эпицентре, когда команда играла в финале Кубка Стэнли?

– В Вегас я приехал летом на сбор, хотел играть сильно и готов был начать сезон. Хотел проверить на летнем сборе, как почувствует себя организм, но не вышло. Генеральный менеджер в моих последних командах знал про меня все и отговорил играть. Сейчас могу сказать ему спасибо.

– О чем думал в эти моменты?

– Тогда я просто закрывал глаза и хотел играть в хоккей. В финале я думал, как попасть на чемпионат мира к Дэйву Льюису и помочь сборной. «Вегас» дошел до финала, а я не смог сыграть, хотя по ходу всего плей-офф менял решение трижды. Снова хотел играть, а тело не хотело, и просто достал Дэйва. Я тренировался, но чувствовал себя плохо… – сказал Грабовский.

 
 
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