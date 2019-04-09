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Ходасевич проводит прямой эфир с Артемом Милевским. Начало в 19.30

10.04.2019 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Несколько недель назад журналист и блогер Николай Ходасевич в своей YouTube-программе «Бремя футбола» предложил провести прямой эфир с интересным гостем. Подписчики выбрали форварда брестского «Динамо» Артема Милевского.

Эфир начнется сегодня в 19 15. Смотрим и задаем свои вопросы! 

You-Tube-канал Николая Ходасевича

В ближайшее время здесь появится видео стрима.

 
 
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Несколько недель назад журналист и блогер Николай Ходасевич в своей YouTube-программе «Бремя футбола» предложил провести прямой эфир с интересным гостем.
 
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