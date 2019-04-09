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Белорусский борец Али Шабанов завоевал бронзу на ЧЕ в Бухаресте

10.04.2019 19:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Али Шабанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 86 кг в поединке за третье место он был сильнее Мурада Сулейманова из Азербайджана - 11:2. В ходе турнира Али Шабанов в квалификации уступил россиянину Владиславу Валиеву, который вышел в финал. Благодаря успеху соперника Али Шабанов выступил в утешительных схватках и победил грека Георгиоса Саввулидиса, Майлса Назема Амине из Сан-Марино.

Медаль Али Шабанова - вторая в копилке белорусской команды по вольной борьбе. Ранее серебряную награду в категории до 97 кг завоевал Александр Гуштын.

Али Шабанов является многократным бронзовым призером чемпионатов мира, последний его успех на мировом форуме датирован 2018 годом, когда он в более легкой категории до 79 кг поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Вольная, женская и греко-римская борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне будет разыграно 18 комплектов медалей в трех видах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Али Шабанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния), сообщает...
 
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